ذكرى وفاة سعيد صالح.. اكتشفه حسن يوسف وهدد بالقتل بسبب مسرحية

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير سعيد صالح، والذي توفي في مثل هذا اليوم في 1 أغسطس عام 2014 بعد صراع مع المرض، تاركًا باقة كبيرة من أعمالة الفنية التي تركت بصمة في جميع المشاهدين.

ولقب الفنان سعيد صالح، بـ”سلطان الكوميديا” حيث اشتهرت أعماله بالكوميديا ورسخت في أذهان الجماهير.

وتم اكتشاف الفنان سعيد صالح على يد الفنان الكبير حسن يوسف، حيث كانت بدايته الفنية بدور صغير في مسرحية “البيجامة الحمراء”.

وقدم سعيد صالح ما يقرب من 500 فيلم، أبرزهم “رجب فوق صفيح ساخن”، “أنا اللي قتلت الحنش”، “سلام يا صاحبى”، “الهلفوت”، “على باب الوزير”، “المشبوه”، “الأزواج الشياطين”، ومسلسل “أحلام الفتى الطائر”، وآخر أعمالهما معا فيلم “زهايمر”.

كما قدم سعيد صالح، العديد من العروض المسرحية، لعل ابرزها : “العيال كبرت، مدرسة المشاغبين، حلو وكداب، العمر لحظة، شرم برم، الشحاتين، هالو شلبي، سري جدًا”.

وفي حوار تليفزيوني لسعيد صالح، قال إنه تلقى تهديد بالقتل، خلال تواجده في أمريكا لتقديم مسرحية حلو الكلام ، وذلك بسبب أن المسرحية كانت تحتوى على أغنية تهاجم مناحم بيجين رئيس الوزراء.

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