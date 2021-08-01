بفستان مكشوف.. فيفي عبده تعلن شفائها من الساحل الشمالي

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة فيفي عبده، متابعيها وجمهورها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصى بـ موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت الفنانة فيفي عبده، في الصورة وهي ترتدي فستان أحمر قصير مكشوف، لتعلن تمامم شفاءها.

وعلقت فيفى عبده على الصورة وكتبت : “مساء الخير من الساحل الشمالي بشكر ربنا سبحانه و تعالى الحمد لله علي اللي بقيت فيه ثم بشكر الاستاذ الدكتور يسري الهواري استاذ جراحة العظام و العمود الفقري علي العملية اللي عملهالي و كل فريق الدكاتره اللي معاه”.

و علق متابعون على صورة فيفي عبده:” هتتوبي امتة, افتكري امما كنتي عيانة”.

وفي وقت سابق، نشرت الفنانة فيفي عبده صورة لحفيدتها من حفل التخرج لتشارك جمهورها فرحتها، عبر خاصية ستوري على الانستجرام.

وكتبت فيفي عبده قائلة: “ألف ألف مبروك ياحبيبة قلب تيتا يا أحلى شهد الدسوقي في الدنيا مبروك علي التخرج عقبال ما أشوفك عروسة إن شاء الله”.