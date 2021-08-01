انت الان تتابع خبر تسريب فيديو صادم مُخل من كواليس مسلسل " أنت أطرق بابي " والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت صفحات فنية، مقطع فيديو مسرّب من كواليس تصوير مسلسل “​أنت أطرق بابي​” للمثلين التركيين ​هاندا أرتشيل​ و​كرم بورسين​.

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وظهرت هاندا أرتشيل​ و​كرم بورسين في الفيديو بلقطات رومانسية من أحد مواقع التصوير .

وكشفت الفيديو أن شخصيّة “إيدا” ستكون حامل الأمر الذي سيجعلها تتقرب أكثر من “سركان”.

ويذكر أن مسلسل “أنت أطرق بابي” يحقق نجاحاً لافتاً في الدول العربية كافة.

وظهرت هاندا أرتشيل في الصورة تترتدي مايوه باللون الأزرق الفاتح ما أبرز لياقتها وقوامها الرشيق، مع سلسلة على بطنها باللون الذهبي، وقد تركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع قبعة رأس للبحر.

وتميزت إطلالتها بالنعومة والجرأة، وحصدت آلاف الإعجابات بعد دقائق قليلة من نشرها.

كما وكشفت وسائل إعلام محلية، مؤخراً أن هاندا أرتشيل أصبحت “سفيرة النوايا الحسنة” لجمعية الحياة الخالية من السرطان.

ووجهت هاندا بعدها رسالة للجمهور ولمحبيها دعتهم فيها إلى دعم مرضى السرطان.

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