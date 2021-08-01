انت الان تتابع خبر اتفرج .. دنيا بطمة في صور غير متوقعة بتاتا أظهرت كل شيء والانتقادات تطال زوجها محمد الترك (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بإطلالة غير متوقعة، بعد نشرها لعدد من صورها في عطلتها الصيفية بمدينة طنجة، وكانت ترتدي هوت شورت ملون .

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هذا، وقامت بطمة بإغلاق خاصية التعليقات، وذلك منعا لتعرضها العديد من الانتقادات السلبية مع كل صورة تنشرها، حيث يعلق الجمهور على هوسها بعمليات التجميل والتغيير الكبير الذي يحدث في شكلها بين كل صورة والأخرى.

كما شاركت بطمة​ متابعيها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي بمجموعة صور جديدة لها ارتدت فيها قطعتين يظهر بطنها وفخذيها، و مربوطة فوق الصرة كشفت عن جزء من بطنها وشورت قصيراً وجاءت الإطلالة بألوان مزركشة غلب عليها اللونان الأخضر والأزرق.

ولوحظ أن وجه دنيا بدا منتفخاً أكثر من العادة ما أثار الشكوك حول خضوعها لحقن البوتوكس.

واستعرضت دنيا أيضاً أكسسواراتها وساعتها في صورة أخرى وخواتمها، وقد منعت دنيا التعليقات على الصور لأنها تدرك أنها يمكن أن تتعرض للانتقادات بسبب ملابسها الجريئة.

إشارة إلى أن دنيا بطمة أثارت اجدلاً كبيراً بين الجمهور بعد نشرها صورة لها بملابس البحر كما وطالت الإنتقادات أيضاً زوجها المنتج البحريني محمد الترك، بسبب إطلالة دنيا بالمايوه.

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