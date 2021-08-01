انت الان تتابع خبر مذيعة قناة الجزيرة ’’علا الفارس’’ تعلن خطوبتها .. من هو العريس ؟ (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - لمحت الاعلامية الاردنية ومذيعة قناة الجزيرة علا الفارس الى ارتباطها. وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على احد مواقع السوشل ميديا.

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حيث ظهرت في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور و الفيديوهات انستغرام. وهم يغنوا لها أغنية الفنان اللنباني وائل كفوري الجديدة “البنت القوية”.

علقت علا على الفيديو قائلة: “الشخص الذي أحببته جدا في سن السابعة عشر وجرحني. لم يعد يهمني أمره عندما اصبحت في الخامسة والعشرين، الامتحان الذي فشلتُ به في سنة اولى جامعة وشعرت أنني فاشلة لم أتذكره وانا اقدم مشروع التخرج …. المشاكل التي تواجِهها اليوم قد تبدو لك كنهاية العالم، لكن تأكد انها لن تهمك او تحدث فرق بعد ان يمر القليل من الوقت … ستكون على مايرام واقوى مما تتخيل”.

وتابعت “أؤمن بمقولة شخص يمحي شخص، ، وذكرى جميلة تمحي ذكرى حزينة والوقت كفيل ان يجعلنا دائما على ما يرام .. أؤمن بالعوض من الله دائما وأن كل شيء نمر به مهما بلغت صعوبته ما هو الا تهيئة لمرحلة تحتاج ان نكون اقوى !”.

واختتمت “قريبا نسمعكم الاخبار الطيبة”

توقع جمهور علا الفارس انها تعلن ارتباطها، كانت التعليقات كالتالي: “احس انو في عرييييس ” .و “الاخبار طيبه يعني في عريس الله يتتم ع خير ” و “يامليون مبروووك ”.

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