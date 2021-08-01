منتج “فرقة ناجي عطا الله” يكشف أجر عادل إمام لأول مرة.. رقم صادم

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف المنتج صفوت غطاس، عن أجر الفنان عادل إمام في مسلسل “فرة ناجي عطا الله” الذي تم تقديمه في شهر رمضان 2012، وحقق نجاح كبير بين الجمهور.

وقال صفوت غطاس، في لقائه ببرنامج “صباح الورد” عبر قناة Ten، أن مسلسل “فرقة ناجي عطا الله” كانت تكلفته مرتفعة للغاية.

وعن أجر الزعيم عادل إمام في مسلسل “فرقة ناجي عطا الله” قال المنتج، إنه تعاقد مع الفنان عادل إمام وأعطاه 30 مليون جنيه.

وأشار غطاس، إلى أنه بعد 4 أيام باع المسلسل وحصل على الـ30 مليون جنيه وتكلفة المسلسل كاملة.

وفي وقت سابق، طمأن المخرج المتألق رامي إمام الجمهور على تطورات الحالة الصحية لـ عادل إمام ، مؤكدًا أنه بحالة صحية جيدة ولا يعني من أي أزمات صحية كما أُشيع.

وفيما يخص آخر تطورات الحالة الصحية لـ عادل إمام، فقد أكد رامي خلال تواجده بالعرض الخاص لفيلم البعض يذهب للمأذون مرتين أن والده بخير ويتمتع بصحة جيدة، وطمأن الجمهور الذي دائما يسأله على صحته.

هذا وكان الفنان محمد إمام قد نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة لافتة فى أحد الشوارع عليها صورة الزعيم عادل إمام، ومكتوب «في ممثلين.. بس في الزعيم».

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