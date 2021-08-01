شكرا لاهتمامكم بخبر بعضهم «سكر» على الهواء.. نجوم أعلنوا تناولهم الخمور بخلاف حمو بيكا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل الواسع أثارها المطرب الشعبي، حمو بيكا، الساعات الأخيرة، بعد إعلانه على الهواء، حبه وتناوله للخمور، الأمر الذي أثار جدلا واسعًا.

وبرر حمو بيكا، سبب شربه للخمور أنه لا يوجد أحدًا في مصر لا يشرب “الويسكي”، مشيرا الى ان معدته تعرضت للعديد من المشاكل بسببها.

ولا يعد حمو بيكا هو الأول الذي يعترف على الهواء بحبه للخمور، وإنما سبقه العديد من الفنانين والذين يرصدهم “لايف نيوز” في السطور التالية.

أبرز هؤلاء النجوم، هو الفنان فريد شوقي، حيث اعترف في أحد البرامج انه يتناول 3 كاسات من الخمر يوميًا، لكنه لا يشرب في أوقات التصوير.

أيضًا، اعترف الفنان طارق لطفي، في أحد البرامج التليفزيونية، بأنه شرب الخمر لفترة، لكنه أقلع عنها بعد فترة، ثم عاد إليه مرة أخرى.

أما الفنان رشدي أباظة، فاشتهر بشراهة في شرب الخمر، لدرجة انه كان يسكر في كثير من الاحيان على الهواء مباشرة، حيث ظهر في إحدى حلقات البرنامج التليفزيون اللبناني، وهو يبدو عليه السُكر ، حيث كان يتحدث بكلمات لا علاقة لها بالأسئلة، ثم تم قطع إرسال البرنامج.

أيضًا اعترف الفنان علي الحجار أنه كان يشرب الخمر، ولكنه توقف عن ذلك بسبب موقف معين حدث بينه وبين والده.

وفي سياق متصل، يتسائل البعض عن العقوبات التي يتعرض لها مؤدي المهرجانات حمو بيكا من نقابة المهن الموسيقية، بعد تصريح تناوله الخمر، إذ برر سبب شربه لها أن لا يوجد أحدًا في مصر لا يشرب “الويسكي” ما أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وردّا على هذه التساؤلات، أوضحت مصادر داخل نقابة المهن الموسيقية، أن “بيكا” ليس عضوًا بالنقابة، حتى يواجه أي عقوبات من الجهة التابع لها، كما سيتم اختباره بعد أيام قليلة أمام لجنة في “الموسيقيين” حتى يتم الموافقة عليه والترحيب به عضوًا في النقابة أو رفضه للمرة الثانية.

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