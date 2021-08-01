انت الان تتابع خبر ظهور نسرين طافش بإطلالة عارية الصدر أمام مسبح .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش فيديو لها على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام .

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وظهرت نسرين طافش في الفيديو تمشي أمام مسبح وترتدي حمالة صدر وهوت شورت وفوقهما روب أسود .

ونال الفيديو إعجاب متابعيها وتفاعلوا مع نسرين وأعربوا عن حبهم لها.

كما يذكر أن نسـرين طافش شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “المداح” مع النجم المصري حمادة هلال .

وتدور أحداث مسلسل “المداح” حول الروحانيات والابتهالات والأناشيد والموشحات الدينية وجلسات الذكر والمديح وغيرها.

كما و جدير بالذكر أن مسلسل “المداح” يتضمن نخبة من النجوم أبرزهم، حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسـرين طافش، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، جمال عبد الناصر، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت ، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدى رفعت، بسمة ماهر وآخرين ومن سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.

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