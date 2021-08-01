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بعد 35 عاما.. منتج فيلم «البريء» يكشف عن أجر محمود عبد العزيز وأحمد زكي

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أحمد زكي
عدن - ياسمين عبد العظيم - أحمد زكي

كشف المنتج صفوت غطاس كواليس فيلم “البريء” واحد من أهم أفلام السينما المصرية.

وقال صفوت غطاس في لقاء ببرنامج “صباح الورد” عبر قناة Ten، إن الفيلم كانت ميزانيته ضخمة مقارنة بكل الأفلام الموجودة في السوق، وتكلف الفيلم 400 ألف جينه، ووقتها كان أعظم فيلم تكلفته 100 ألف جنيه.

وعن أجور الفنانين قال إن الفنان محمود عبد العزيز حصل على 26 ألف جنيه، فيما حصل الفنان أحمد زكي على 25 ألف جنيه، والمخرج عاطف الطيب 11 ألف جنيه.

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وأوضح أن هذه كانت أجور الفنانين في هذه الفترة.

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ما لاتعرفه عن فيلم البريء

وفيلم “البريء” من تأليف وحيد حامد وإخراج عاطف الطيب، وبطولة أحمد زكي ومحمود عبد العزيز وممدوح عبد العليم وجميل راتب وأحمد راتب وإلهام شاهين، إنتاج 1986.

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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