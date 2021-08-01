نظرة فابتسامة فزواج بعد 45 يوم.. القصة الكاملة لارتباط نيللي كريم وهشام عاشور

عدن - ياسمين عبد العظيم - لا صوت يعلو الساعات الأخيرة في الوسط الفني، فوق صوت خبر ارتباط الفنانة نيللي كريم، بلاعب الاسكواش هشام عاشور، والتي أفصحت عنها مؤخرًا.

وفي أول ظهور للعريس المنتظر، هشام عاشور، اعترف بقصة حب عنيفة تجمعه بالفنانة نيللي كريم، بدأت منذ ما يقرب من شهر ونصف.

يقول هشام عاشور، انه التقى نيللي كريم مرة واحدة فقط في القاهرة، ثم تواصل معها بعد ذلك في الجونة عن طريق مديرة أعمالها وصديقتها إنجي المرة.

وعن أول مقابلة بينهما ، قال هشام عاشور، انها كانت في الجونة، حيث تعرفا بشكل أكبر ، وقررا أن يقضيا وقت أطول في الساحل الشمالي.

وأشار هشام عاشور، إلى أن قرار زواجه من نيللي كريم، كان سريعًا، حيث حرصا كل منهما على التكتم على إعلان الموضوع حتى يرتبا أوضاعهما.

وفي وقت سابق، أعلنت الفنانة نيللي كريم ، ارتباطها بشكل رسمي وأنها تستعد حاليا لحفل زفافها هي ولاعب الاسكواش السابق هشام عاشور شقيق رامي عاشور، خلال أيام قليلة مقبلة، مؤكدة أنها ستقيم حفل الزفاف خلال شهر أغسطس المقبل.

يذكر أن، أخر أعمال الفنانة نيللي كريم أنها قامت بالمشاركة في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “ضد الكسر” مع محمد فراج، هشام إسماعيل، مصطفى درويش، لقاء الخميسي، تارا عماد، حمزة العيلي، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد وإنتاج العدل جروب.

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