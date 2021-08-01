ديانا هشام تخطف قلوب المتابعين في أحدث ظهور.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الممثلة الشابة ديانا هشام، متابعيها وجمهورها، بصور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت ديانا هشام في الصور بإطلالة صيفية جذابة، حيث ارتدت بنطلون ويشيرت يكشف بطنها، نال إعجاب الجمهور.

وانهالت التعليقات على صورة ديانا هشام، والتي جاء أبرزها :” احلى واحدة في الدنيا, أحلى دودو”.

جدير بالذكر انه كشفت ديانا هشام، عن مواصفات فتى أحلامها، قائلة “يكون محترم وابن وناس ويراعي ربنا فيّا وفي أهلي ويبقى بيخاف عليّا، ولازم يبقى بيحب الأكل وبيعرف يطبخ، ويكون دمه خفيف ده أساسي، مش هعيش مع واحد دمه تقيل”.

وتابعت ديانا هشام، في فيديو بثته عبر حسابها الرسمي على انستجرام :”تكون روحه حلوة ومش بتاع مظاهر عشان أنا بكره بتوع المظاهر، أهم حاجة ميبقاش في مظاهر في الموضوع، ويبقى عارف يبسط نفسه ويبسط اللي حواليه وروحه حلوة وقلبه نضيف وبني آدم”.

ونفت ديانا هشام، ارتباطها أو خطبتها كما يتردد، قائلة : “يا جماعة أنا مش مخطوبة، ومتخطبتش قبل كده خالص”.

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