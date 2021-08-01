منى فاروق تستفز الجمهور بصورة جديدة ورسالة غامضة.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة الشابة منى فاروق، متابعيها وجمهورها، بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت منى فاروق، في الصورة بإطلالة مختلفة، حيث ظهرت وهي تربط رأسها بوشاح، واعتمدت على المكياج الصاخب.

وعلقت منى فاروق على الصور وكتبت : “لا تنتظروا سقوطنا فنحن في رعاية الله”.

وانهالت التعليقات على صورة منى فاروق، والتي جاء أبرزها :” يابنتي انتي متعظتيش من اللي حصلك وتلمي نفسك بقا عشان ربنا يتوب عليكي”.

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة الشابة منى فاروق، متابعيها وجمهورها، بمقطع فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت منى فاروق، في الفيديو وهي ترقص في أحد الشوارع على انغام اغنية “ألعيد فرحة “لصفاء أبو السعود.

وعلقت منى فاروق على الصور وكتبت : “كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد علي كل الناس .. عيد اضحى مبارك”.

كما شاركت الفنانة الشابة منى فاروق، متابعيها وجمهورها، بمجموعة صور لها من جلسة تصوير جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت منى فاروق، في الصور وهي ترتدي كاش مايوه من امام البحر، أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

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