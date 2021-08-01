شاهد – بالفيديو : طلاق مذيعة MBC رنا هويدي بعد تسريب فيديو اثناء معاشرتها مع خالد يوسف بسخونة

بيروت - أسيل الاحمر - لا تتوقف الأخبار والشائعات عن قضية المخرج المصري خالد يوسف، وشريكاته في المقاطع الإباحية منى فاروق، وشيما هلال، ومنى الغضبان، ورنا هويدي، خصوصاً وأنها فضيحة كبرى لم يشهدها الوسط الفني المصري من قبل.

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منذ ساعات قليلة، انتشرت شائعة جديدة تفيد بأن رنا هويدي كانت متزوجة وطلّقها زوجها بعد تورطها في الأفلام الجنسية لخالد يوسف.

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حاولنا التأكد من صحة تلك المعلومات، وعلمنا أن رنا لم تكن متزوجة من الأساس حتى تنفصل، وكل ما ينشر عن زواجها وطلاقها مجرد شائعات لخلق مزيد من البلبلة حول القضية الأكثر جدلاً في الوسط الفني المصري والعربي.