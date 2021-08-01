انت الان تتابع خبر رسالة مؤثرة وحزينة جداً للفنانة ’’دلال عبد العزيز’’ من فنانة شابة رباها سمير غانم.. من هذه الفنانة وماذا قالت فيها ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - يعيش الوسط الفني في حالة من الحزن والأسى، منذ أن دخل الفنان سمير غانم ودلال عبدالعزيز المستشفى، وتعرضعهما لوعكة صحية كبيرة أثر الاصابة بفيروس كورونا، ونقلهما لتلقي العلاج في أحدى اكبر المستشفيات في القاهرة، حتى توفي الفنان سمير غانم عن عمر ناهز 84 عاماً، لتبقي الفنانه دلال عبد العزيز تصارع المرض وحدها.



لا حالة دلال عبد العزيز الصحية غير مستقرة منذ 3 أشهر، فضلاً عن مضاعفات فيروس كورونا التي أدت الي تليف الرئتين، ما يستوجب بقائها على أجهزة الأكسجين حتى التنفس الي وقتاً هذا.

ملايين من الرسائل التي تم ارسالها الي الفنانه دلال عبدالعزيز للدعاء لها ودعمها، سواء من داخل الوسط الفني أو من جمهورها ومتابعيها، وكانت بينهم الفنانة إيمي طلعت زكريا، التي تعتبر أسرة الفنان سمير غانم عائلتها الثانية.

إيمي طلعت زكريا توجه رسالة لـ دلال عبد العزيز التي تحدثت فيها عن كواليس علاقتها بالفنانة وبالأسرة بأكملها.

قالت: "حابة أتكلم عن أسرتي الثانية التي اتربيت في وسطهم، يمكن مطلعتش وأتكلمت من وقت وفاته أو مرض أستاذة دلال، أنا اتكلمت عنهم مش هعرف أقول ايه ولا ايه، فتحت عينا واتربيت على مدرسته بحكم إن والدي كان شغال معاه واتربيت مع دنيا وإيمي وتقريباً احنا في نفس السن وكبرنا سوا".

إيمي طلعت زكريا تروي كواليس علاقتها بسمير غانم العلاقة الطبية التي جمعت بين سمير غانم وطلعت زكريا، فهي تكن له بالعرفان والشكر منذ رأته للمرة الأولى، مروراً بمساندتها لها وقت وفاة والدها، حتي العمل المسرحي الأخير الذي استكملت مسيرة والدها به مع صديق عمره، قائلة : "سمير غانم ذو قيمة كبيرة وأنا أصغر من اني أتكلم عنه، على المستوى الشخصي هو أب بمعنى الكلمة ومن بعد وفاة والدي وهو أكثر شخص مدلي إيده وساعدني ووقف جنبي وجابني معاه في مسرحية الزهر لما يلعب"

دلال عبد العزيز وقفت معايا من قبل وفاة بابا وفيما يخص المواقف التي جمعت بينها وبين دلال عبد العزيز، قالت ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا : "على المستوى الفنى هي ذات قيمة وقامة، وكلنا بنتعلم منها واتربينا على أعمالها، وعلى المستوى الشخصي من أول ما بابا أتوفى كانت هي من أوائل الناس الي كانت عندى في المستشفى هي وايمي، وفي مرضه الأول كانت واقفة معانا وست جميلة، ارجعيلنا بالسلامة وحشتينا ومفتقدين طلتك وضحكتك "