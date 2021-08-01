بفستان مكشوف.. روبي تشعل الساحل الشمالي بوصلة رقص على “ليه بيداري كده”.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - أحيت الفنانة روبي، حفل غنائي ضخم، الساعات الاخيرة، بالساحل الشمالي، وسط حضور جماهيري ضخم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لروبي من الحفل، وهي ترقص على أنغام أغنيتها الشهيرة ” ليه بيداري كده”.

وأدت روبي في الحفل العديد من أغنايها القديمة والجديدة، والتي أشعلت الحفل بالساحل الشمالي.

جدير بالذكر، أن روبي كانت قد أثارت حالة من الجدل على نطاق واسع بسبب شروط حفلها الأول الذي تم إقامته بالساحل الشمالي يوم 16 يوليو الماضي، وكانت قد أعلنت عن الشرةط من خلال نشرها عبر خاصية “الاستوري” بحسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وكانت شروط حضور الحفل كالتالي: “الحد الأدني لدخول الحفل 25 عاما.. للثنائيات فقط (كابلز).. لا يسمح بارتداء الهوت شورت أو الملابس الرياضية”.

وأضافت وكتبت: “يسمح بارتداء التربون.. لا يسمح باستخدام العنف.. يجب الالتزام بارتداء ملابس بيضاء”.

وفي وقت سابق، أحيت الفنانة روبي، حفلها الغنائي بالساحل الشمالي، والذي أثار جدلًا واسعًا الايام الماضية، بشأن شروطه الخاصة.

وأطلت روبي في الحفل، بإطلالة جريئة حيث ارتدت فستان أبيض قصير، نال إعجاب جميع الحاضرين، وقامت بغناء مجموعة كبيرة من أشهر أغانيها.

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