تشويق الجمهور بالإعلان عن تريلر جديد لـ«موسى».. ومتابعون: شغل أجانب

روج المنتج تامر مرسي لفيلم “موسى” الذي يقوم ببطولته الفنان إياد نصار.

وشوق تامر مرسي الجمهور بنشر صورة بوستر الفيلم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي Instgram وعلق قائلا: “استنوا بكرة التريلر الجديد لفيلم موسى”.

ومن جانبهم، علق رواد مواقع التواصل: «شكله شغل أجانب، حاجة فخيمة، الله ينور مستنيين».

تحول بطل الفيلم

وكانت شركة “سينرجي” قد طرحت منذ أيام برومو للفيلم يظهر تحول بطل الفيلم كريم محمود عبد العزيز إلى روبوت، مع جملة تقول: “بين خوف يحيى وشجاعة موسى قصة كبيرة هنعرفها يوم ٨/١١ في دور العرض. انتظرونا.”

تدور أحداث فيلم “موسى” في إطار خيالي حول شاب يقوم باختراع روبوت مما يقلب الأحداث رأسًا على عقب.

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الفيلم من بطولة إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، أسماء أبو اليزيد، أحمد حاتم، سارة الشامي، كما تشارك به مجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي.