اقتراح طبي عاجل لإنقاذ حياة دلال عبد العزيز.. وهذا رد فعل بناتها

عدن - ياسمين عبد العظيم - دلال عبد العزيز

لازالت الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، في غاية الصعوبة، إثر تعرضها لمضاعفات فيروس كورونا المستجد، حسبما صرح أفراد أسرتها مؤخرًا.

ومؤخرًا تم نقل الفنانة دلال عبد العزيز، من المستشفى الخاص الذي كانت تعالج به لمستشفى حكومي آخر، لاستكمال علاجها.

وتعاني الفنانة دلال عبد العزيز من تليف في الرئة، حتى أنه قبل نقلها من المستشفى الخاص، اقترح الأطباء إجراء عملية زراعة رئة لها، تكون بديلة للرئة الحالية.

لكن بنات دلال عبد العزيز دنيا وإيمي سمير غانم،و أسرتها رفضت بشدة إجراء زراعة رئة لها، نظرًا لخطورة العملية عليها.

وأكدت مصادر طبية، أن الفنانة دلل عبد العزيز، تعاني من تليف فى الرئة وهو أحد المضاعفات التي تتنج عن الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت المصادر الطبية، إلى أنها ستكون بحاجة لوضعها على جهاز أكسجين حتى إذا ما تقرر نقلها للمنزل.

وأوضحت المصادر، خلال تصريحات صحفية، أن الفنانة دلال عبد العزيز لا توجد في العناية المركزة وحاليا توجد في غرفة خاصة بالمستشفى الحكومي الذي تم نقلها لها مؤخرا خلال أيام قليلة ماضية.

أما عن موعد مغادرتها للمستشفى، أشار المصدر إلى أنه لم يتم تحديد الموعد حتى الأن، ولكن في احتمالية كبيرة لخروجها من المستشفى بعد ما يقارب من حوالي أسبوعين أو أقل.

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