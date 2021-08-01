انت الان تتابع خبر اتفرج.. اختفاء عريس في مصر قبل ساعات من ليلة الدخلة والأهالي يكشفون ماذا حدث (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشف وسائل إعلام محيلة، تفاصيل اختفاء عريس قبل ساعات من زفافه من داخل إحدى قرى محافظة الدقهلية في مصر.

وبحسب رويات الأهالي لقناة اليوم السابع، فإنهم تفاجئوا باختفاء الشاب قبل ساعات من زفافه، لافتين إلى وجود مشاكل بينه وبين نسيبه.

ووفقا لرويات عدد من الأهالى، فأن الشاب اختفى فجأة قبل فرحه، رغم تجهيزه كل مستلزمات الزفاف بداية من مسكن الزوجية حتى بدلة الزفاف.

وأشاروا إلى أن الفراشة الخاصة كانت قد تمت تجهيزها تمهيدا لمراسم الزفاف، لافتين إلى أنه بحثوا عنه فى عدة أماكن يتردد عليها ولم يجدوه حتى الآن.