انت الان تتابع خبر شبه عارية.. سلمى أبو ضيف تفاجئ الجميع بإطلالة جريئة في أحدث ظهور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف عدة صور جديدة مع جمهورها .

و كان ذلك من خلال حسابها على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”.





و ظهرت سلمى بإطلالة جريئة نوعاً ما رغم انها قامت بإقتصاص الصورة .

يذكر أن آخر أعمال سلمى أبو ضيف، كان دورها في حكاية “لازم أعيش” ضمن حكايات مسلسل “إلا أنا” مع جميلة عوض ونجلاء بدر، ولاقت شهرة واسعة بعد محاكاة الفنانة جميلة عوض لشخصية مصابة بمرض البهاق.