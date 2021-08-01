انت الان تتابع خبر دنيا بطمة تستفز جمهورها بهوت شورت يكشف أفخاذها بشكل جريء .. اتفرج (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - اثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة الجدل مؤخرا بعد اخر ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث ظهرت عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صورا عديدة بإطلالة مثيرة مرتدية " الهوت شورت " بطريقة مستفزة للجمهور وملفتة جدا.

وبدت دنيا بطمة في الصورة التي نشرتها وأحدثت ضجة كبيرة بإطلالة مثيرة ، لا سيما ان وزنها الزائد ظهر بشكل لافت باللباس القصير جدا.

تفاعل الجمهور معها بشكل كبير ولافت وهاجمها بسبب اطلالتها التي تعتبر مثيرة للجدل.

يذكر ان الفنانة المغربية مغنية مغربية. سليلة عائلة بطمة الفنية المعروفة بالمغرب، فهي ابنة الفنان حميد باطما أخ الراحل العربي باطما أحد مؤسسي الفرقة المغربية الأسطورية ناس الغيوان والراحل محمد بطمة أحد رموز المجموعة الغنائية الشهيرة المشاهب وابنة عم الفنانة خنساء بطمة والفنان طارق بطمة.

لقبها السوبر ستار راغب علامة بأميرة أراب آيدول عند مشاركتها في النسخة العربية الأولى من برنامج المسابقات الغنائي العالمي "أراب آيدول" حيث حصلت على المرتبة الثانية.