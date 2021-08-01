انت الان تتابع خبر بروب الاستحمام : ظهور صارخ للفنانة ياسمين صبري .. والمفاجأة بما فعلته على السرير وأثار جنون المتابعين والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت النجمة المصرية ياسمين_صبري واحدةً من أجمل صورها على الإطلاق، ظهرت دون أن تضع الكثير من المساحيق، بشكل عفوي ما جعلها حديث المصريين لساعات طويلة.

ياسمين نعدها من أجمل الممثلات العربيات، وتتمتع بجاذبية كبيرة تميّزها عن بقية زميلاتها.

كما أنها تمتلك كاريزما متفرّدة وجسدًا ممشوقًا طويلًا، أي تتمتع بكلّ المؤهلات الشكليّة لتصبح نجمة أولى في مصر.

ظهرت من حمامها، ترتدي روب الاستحمام، دون أن تعرض جسدها لكلّ قاصٍ ودانٍ عبر (السوشيال ميديا)، كما تفعل الكثير من نجمات الشرق.

هذا لأنها تحترم نفسها وصورتها أمام عشاقها.



ياسمين متزوجة من رجل الأعمال المصري أحمد بو هشيمة منذ شهور، ونشعر بحجم السعادة التي يعيشانها سويًا ويستحقانها.

ما نلاحظه أيضًا أنّها أصبحت أكثر جمالًا بعد الزواج، ما يعني أن سعادتها الزوجية أثّرت بشكل إيجابي على نفسيتها وصفاتها الداخلية ما انعكس بشكل جمالي على ملامحها الخارجية.



حسب عدة دراسات أُجريت بعلم النفس، المرأة السعيدة مع زوجها تصبح أكثر جمالًا مما كانت قبل أن ترتبط به.

بينما تسوء حالتها وشكلها إن تزوجت برجلٍ لا تحبه أو يعذّبها.

دراسة أُجريت في الولايات المتحدة الأميركية قالت إن 75٪ من الأمريكيات المتزوجات السعيدات يظننّ أنفسهنّ أجمل بعد الزواج، فيما قالت 59٪ من المتزوجات التعيسات أنهنّ لا يراقبنّ أنفسهنّ عبر المرآة، كونهنّ يعتقدنّ أنهنّ أصبحن أقبح ممّا كنّ.