انت الان تتابع خبر الفنان حسين فهمي يتزوج أخيرا ويخطف قلب أجمل فنانة عربية .. اتفرج أول صورة لهما سوياً أثناء تبادل القبلات والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الممثلة اللبنانية باميلا_الكيك، صورة جديدة عبر السوشيال ميديا، برفقة الفنان المصري الكبير حسين_فهمي.

ظهر النجم الكبير يقبل باميلا، مما اثار تعليقات كثيرة من جانب الجمهور، حتى أن البعض اعتقد أن باميلا تزوجت حسين فهمي أو أن قصة حب تجمع بينهما.

ولكن حقيقة الأمر، أن الصور من ضمن مشاهدهما في فيلم “الفارس” الذي يشاركان به مع الممثل أحمد_زاهر، وعدد من نجوم الفن في مصر وخارجها.

وتدور قصة فيلم “الفارس” حول شخصية “فارس” الذى يجسده أحمد زاهر، وهو شاب بسيط من منطقة شعبية ولديه خلفية رياضية ولكن الظروف تجبره على مواجهة بطش رجال الأعمال رشيد السويفى الذي يجسده الفنان حسين فهمى، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقى.

فيلم “فارس” تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز وبطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان_العاصي، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وتدور أحداث الفيلم في إطار إجتماعى أكشن تشويقي.

إذاً حسين فهمي لم يتزوج باميلا، ولا علاقة حب بينهما، وهنا نذكر تفاصيل عن زيجاته السابقة:

على مدار 50 عامًا، تزوج “الدنجوان” 6 مرات، انتهت جميعها بانفصال هادئ، إلا الزيجة الأخيرة، فتكتب نهايتها الآن داخل محكمة الأسرة.

– رنا القصيبي

بعد ارتباط دام لما يقرب من 3 أعوام، قررت سيدة الأعمال السعودية، رنا القصيبي، أن ترفع دعوى “خلع” بمحكمة الأسرة على حسين فهمي، بعد 7 أشهر من الشائعات حول انفصالهما، لتظهر “القصيبي” أمام الحكمة، وتؤكد أنها لا ترغب في استمرار الحياة بينهما، ورافضة كل محاولات الصلح بينهما، وحددت محكمة أسرة أكتوبر، جلسة 6 فبراير المقبل لتسديد أمانة الحكمين، اللذين انتدبتهما لمحاولة الصلح بينهما.

– لقاء سويدان

وهي الزيجة الخامسة في حياة “الدنجوان”، والثانية من داخل الوسط الفني بعد الفنانة ميرفت أمين، ودام ارتباط “فهمي” بـ”سويدان” لمدة 5 أعوام.

مسرحية “أهلًا يا بكوات”، كانت بداية “التعارف” بينهما، حيث كانت تشارك لقاء سويدان في بطولة المسرحية، وبدأ الإعجاب المتبادل بين الطرفين، ليتجدد اللقاء في مسرحية “زكي في الوزارة”، ليخرج حسين فهمي بعد عرض المسرحية، ليعلن ارتباطه رسميًا بها، إلا أن تلك الزيجة صاحبها كثير من الضجة، خاصة لظهورهما المتكرر في الإعلام، والحديث عن قصة حبهما، فضلًا عن الشائعات المتكررة بشأنهما.

– هالة فتحي

خبيرة الكمبيوتر الشهيرة، كانت رابع زوجات الفنان حسين فهمي، والتي أعلن ارتبطه بها، خلال فترة ترأسه لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ولم تعلن أسباب الطلاق، حيث وصف “الدنجوان” الأمر بـ”قسمة ونصيب”، كما أنه من الأمور الخاصة، التي يرفض الحديث فيها.

– “نينا”

الزوجة الثالثة في حياته، وأيضًا كانت من خارج الوسط الفني، إلا أنها لم تدم طويلًا، وانتهت بهدوء، وكل ما تم تداوله في الإعلام عن السيدة “نينا”، بأنها ابنة سفير سابق، حيث كان ظهورهما سويًا في الإعلام قليلا، على عكس زوجاته الأخيرات.

– ميرفت أمين

شكَّلت مع حسين فهمي واحدا من الثنائيات التي أحبها الجمهور على الشاشة الفضية، حيث التقيا سويًا في عدد ليس بقليل من الأعمال الفنية، منها “حافية على جسر من الذهب”، و”الإخوة الأعداء”، و”نغم في حياتي”، وكما تجسَّدت قصة حبهما على الشاشة، اكتملت خلف الكاميرات بالزواج عام 1974، لتكون أطول الزيجات في حياة “الدنجوان”، والتي استمرت 12 عامًا، أنجبا خلالهما “منة الله”، والمتزوجة حاليًا من الفنان أحمد فهمي.

– نائلة محمود

الزوجة الأولى لـ”حسين فهمي”، والتي ارتبط بها أثناء دراسته للإخراج في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنجب منها “نيرة” و”محمود”، إلا أنها من الزيجات التي لم تسلط عليها الأضواء، حيث كانت في بدايات حياة “الدنجوان” الفنية.