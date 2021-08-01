تعرف على فارق السن بين نيللي كريم وعريسها هشام عاشور

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت الفنانة نيللي كريم ، ارتباطها بشكل رسمي وأنها تستعد حاليا لحفل زفافها هي ولاعب الاسكواش السابق هشام عاشور شقيق رامي عاشور، خلال أيام قليلة مقبلة، مؤكدة أنها ستقيم حفل الزفاف خلال شهر أغسطس المقبل.

وبناء على معلومات من مصادر مقربة من أسرة الفنانة نيللي كريم، حيث أنها تكبر عن اللاعب هشام عاشور بما يقارب من حوالي 8 سنوات، فهي من مواليد 1974، أما هو فمن مواليد 1982، ولكن لم يعلق أحد منهما على فارق السن.

أخر أعمال نيللي كريم الفنية

يذكر أن، أخر أعمال الفنانة نيللي كريم أنها قامت بالمشاركة في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “ضد الكسر” مع محمد فراج، هشام إسماعيل، مصطفى درويش، لقاء الخميسي، تارا عماد، حمزة العيلي، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد وإنتاج العدل جروب.

وانتهت حاليا من تصوير دورها في فيلم “200 جنيه” ويضم عدد كبير من نجوم الفن منهم إسعاد يونس وأحمد السعدني وهاني رمزي وعمرو عبد الجليل، تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.

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