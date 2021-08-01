«موعد مغادرتها للمستشفى».. بشرى سارة بشأن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

عدن - ياسمين عبد العظيم - دلال عبد العزيز

كشفت مصادر طبية قريبة من الفنانة دلال عبد العزيز ، أن هناك تفاصيل بشأن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز ، حيث أنها تتلقى العلاج خلال الفترة الحالية في المستشفى الذي كان يمكث فيها الإعلامي وائل الإبراشي حتى تعافيه من فيروس كورونا.

حيث أشارت المصادر، إلى إن الفنانة دلال عبد العزيز مازالت تحتاج للأكسجين الطبي تحديدا جهاز الـaspap، نافية أنها تعاني من تليف في الرئة نتيجة تدهور حالتها بعد الإصابة بمرض كورونا.

بشرى سارة بشأن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

وأوضح المصدر، خلال تصريحات صحفية، أن الفنانة دلال عبد العزيز لا توجد في العناية المركزة وحاليا توجد في غرفة خاصة بالمستشفى الحكومي الذي تم نقلها لها مؤخرا خلال أيام قليلة ماضية.

أما عن موعد مغادرتها للمستشفى، أشار المصدر إلى أنه لم يتم تحديد الموعد حتى الأن، ولكن في احتمالية كبيرة لخروجها من المستشفى بعد ما يقارب من حوالي أسبوعين أو أقل.

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