انت الان تتابع خبر صدمة بعد تصوير حلا شيحة خلسه وهي تقوم بهذا الفعل مع زوجها معز مسعود .. (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بعد تصويره خلسة مع زوجته الفنانة المصرية المعتزلة حلا شيحة، علّق معز مسعود بطريقةٍ صادمة وساخرة، على من يلعب دور الباباراتزي لتصويره وعائلته.

في التفاصيل، عبر المنتج السينمائي معز مسعود، عن استيائه الشديد من التطفل على حياته الشخصية، من قِبل بعض الأشخاص الذين يلتقطون له الصور ولأسرته بدون علم أو موافقة، خاصة بعد الأزمة الأخيرة.

وأعرب معز مسعود عن ضيقه من هذا الأمر، مشيراً إلى أنه يتمنى العمل كمصور مطارد للنجوم في وقت فراغه حتى يتمكن من الانتقام على نفس طريقتهم. وأعرب معز مسعود عن ضيقه من هذا الأمر، مشيراً إلى أنه يتمنى العمل كمصور مطارد للنجوم في وقت فراغه حتى يتمكن من الانتقام على نفس طريقتهم. وكتب معز مسعود تغريدة عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر، عبر فيها عن هذا الاستياء.

وكتب معز مسعود قائلا: “بالنسبة للناس اللي بيحبوا يصوروني ومراتي وولادنا من ورا ضهرنا كل شوية: نفسي لما أفضى أعمل paparazzi شوية وأصوركم بنفس الطريقة عشان أشوف ردود أفعالكم.. إيه رأيكم”؟

اللافت أن معز مسعود لم ينشر هذه الفكرة عبر حسابه على إنستغرام، ولكنه اكتفى بنشرها على تويتر، وإغلاق التعليقات عليها، فلم يتمكن متابعوه من إبداء آرائهم أو التعليق على هذه التدوينة.

واستطاع بعض المتابعين، إعادة نشر التغريدة التي شاركها معز والتعليق عليها بآرائهم، وقالت إحدى متابعاته: “شخصيات العامه كدا يا معز مسعود وانت متجوز فنانه مشهوره عنك كمان ودا موجود في كل العالم وليس مصر.. لو عايز خصوصية اقفلوا حساباتكم وعيشو عاديين زي الناس.. والناس هتنساكم أصلا بسرعة”.

يشار إلى أنه كان تعرض الثنائي الشهير حلا شيحا ومعز لهجوم كبير من قبل بعض المتابعين، الذي أعربوا عن إستيائهم من ظهور شيحة بدون حجاب في صورة نشرها مسعود عبر صفحته الخاصة على انستغرام، ظهر فيها برفقة زوجته وأولادها، وعلق عليها بقوله: “مع حبايب القلب ربنا يبارك لنا ولكم في أولادنا جميعاً”.





وكان من التعليقات على الصورة “بعد ما كانت بتخرج بكامل حجابها ونقابها.. وبعد ما كانت تختبئ بعيداً عن أعين الناس.. الآن كما هو الحال.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. أسال الله أن يخرج أولادكم سويين سالمين دون أفكاركم”.. وعلق آخر: “قلبك عامر بالإيمان يا شيخ ميزو”.

وعلى صعيد آخر، بعد أخبار اكتئاب الممثلة المصرية شيري عادل زوجة معز مسعود السابقة في الفترة الأخيرة تم الحديث عن نقلها إلى المستشفى بعد تعرّضها لوعكة صحية في الساعات القليلة الماضية.

وقد نشرت تقارير صحافية مصرية أن شيري نُقلت إلى المستشفى وستخضع لعملية جراحية دقيقة دون الكشف عن تفاصيل أكثر.

يُذكر أنّ الممثلة شيري عادل اضطرت للابتعاد عن وسائل التواصل الإجتماعي في الفترة الماضية بعد زواج حلا شيحا ومعز مسعود.