بعد 15 عاما من العرض.. خطأ غريب للراحل عزت أبو عوف بفيلم «مطب صناعي» (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - يعتبر فيلم “مطب صناعي” من اكثر الأفلام الدرامية الكوميدية الجميلة والتي حققت نجاحا كبيرا وقت العرض، ومازال يشاهده الجمهور حتى الأن، حيث أنه أحد أفلام الفنان احمد حلمي وعدد من كبار الفن منهم الفنان الراحل عزت أبو عوف بالاضافة إلى عدد من الفنانين الأخرين الذين استطاعوا أن يتركوا بصمة راسخة وبارزة في الفيلم.

خطأ غريب للراحل عزت أبو عوف بفيلم «مطب صناعي»

ويعتبر فيلم “مطب صناعي” من الأفلام الدرامية التي حازت على إعجاب العديد من الجمهور، وبالرغم من حبكته الدرامية إلا أنه غير خالي من الأخطاء على الإطلاق،

ويكمن هذا الخطأ في إحدى مشاهد الفنان الراحل عزت أبو عوف، حيث ظهر في أحد المشاهد وهو في المستشفى ويرقد على سرير المستشفى وهو في غيبوبة تامة، وظهر في هذا المشهد وهو يده اليمنى على بطنه والأخر بجانبه.



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وفي مشهد تالي للمشهد السابق، نجد أن يده اليسرى التي كانت موضوعة بجانبه أصبحت على يده اليمنى والأثنين موضوعين على بطنه، أي يده قد تحركت وهذا يستحيل حدوثه لشخص في غيبوبة تامة، فلذلك تعتبر من الأخطاء الفنية الفادحة.

جدير بالذكر، أن فيلم “مطب صناعي” بطولة عدد من الفنانين منهم: أحمد حلمي، ونور اللبنانية، وعزت أبو عوف، ومنة عرفة، وغيرهم من الفنانين ومن إخراج وائل إحسان، وتم عرضه عام 2006.

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