أول تعليق لـ هشام عاشور عريس نيللي كريم بعد إعلان الخطوبة

قام لاعب الاسكواش والفنان هشام عاشور، بالتعليق على الأنباء المتداولة حول ارتباطه بالفنانة نيللي كريم، كما أنه كشف عن تفاصيل قصة حبه لها والتي ستنتهي بعقد الزواج خلال أيام قليلة مقبلة.

حيث قال هشام عاشور “عريس نيللي كريم”، خلال تصريحات صحفية، إن قصة الحب بدأت بينهما ما يقارب من حوالي شهر ونصف أي أنه حب حدث بالفعل من أول نظرة.

وأضاف، أنه تقابل معها لأول مرة بالصدفة في القاهرة، وتقابلا مرة أخرى في الجونة من خلال صديقتها ومديرة أعمالها، مؤكدا أن ذلك تم بالصدفة من خلال جلسة صداقة تواجدت فيها برفقة مديرة أعمالها وشقيقه رامي عاشور.

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وأشار، إلى أنهم وقتها قررا أن يتقابلا مرة أخرى ويقضيا أجازة الصيف في الساحل الشمالي بإجازتهما الصيفية، ذاكرا أنه حرص على التكتم التام عند الارتباط حتى يقرب موعد الزفاف وخاصة أنه سيسافر غدا خارج مصر وسيعود يوم 8 أغسطس المقبل.

جدير بالذكر، أن الفنانة نيللى كريم كانت قد أعلنت مؤخرًا انضمامها لأسرة فيلم “كازابلانكا 2” بطولة أمير كرارة، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمى، ومن المقرر أن يتم تصويره في دولة أسبانيا.

فيلم “كازابلانكا” الجزء الأول بطولة أمير كرارة، وغادة عادل، وعمرو عبد الجليل، وإياد نصار، ولبلبة، ومحمود البزاوى، وأحمد داش، وشارك فى بطولته كل من النجم التركى خالد أرجنش، وعدد من ضيوف الشرف منهم نيللى كريم، وبيومى فؤاد، وأحمد فهمى، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى.

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