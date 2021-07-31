انت الان تتابع خبر هل تذكرون ’’زين عبيد‘‘ و ’’غنى أبو حمدان‘‘ مشتركا ذا فويس كيدز ؟؟ .. شاهدو كيف أصبحا وكيف تغير شكلهما بعد أن كبرا وبلغا سن المراهقة (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - لا زالت وجوه أطفال المشتركين في برنامج "​ذا فويس كيدز​" مطبوعة في أذهان المشاهدين، بملامحهم الطفولية البريئة، ولكن صور جديدة إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، للمشتركين ​زين عبيد​ و​غنى أبو حمدان​، أظهرت التغيير الكبير الذي طرأ عليهما، بعد مرور عدة سنوات.



غنى أبو حمدان



هي الطفلة التي لامست بإحساسها قلوب جميع من تابع البرنامج، عندما غنَت أغنية "عطونا الطفولة" في مرحلة تجارب الأداء، وأثناء تأديتها هذه الأغنية، خذلتها دموعها وإنهمرت بالبكاء على المسرح.



وبعد مرور عدة سنوات، تغيّرت غنى وأصبحت فتاة في قمة الجمال والجاذبية، وتبلغ الان من العمر 17 عاماً، ولم تتخل عن عشقها للموسيقى والغناء، وطرحت أغنيتها الجديدة "خايفة اكبر".﻿﻿﻿﻿﻿﻿

زين عبيد



عرفه الجمهور بصوته الجبلي، الذي أدى به أغنية الفنان اللبناني ​معين شريف​ "شو بيشبهك تشرين"، ودخل قلوب المشاهدين وأيضاً لجنة الحكم، التي أُذهلت بأدائه وحضوره على المسرح.



ظهر للمرة الأولى في مرحلة الصوت وبس، بوجه ممتلئ وخدود كبيرة جداً، ﻿وكان يُعاني من السمنة.



وبعد 4 سنوات من آخر ظهور له في البرنامج، كانت المفاجأة الكبيرة لمتابعيه، عندما بدا بملامح مختلفة بعد أن فقد الكثير من وزنه وتغيّرت ملامحه بنسبة 100%.