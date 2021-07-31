انت الان تتابع خبر وفاة عروس مصرية بعد زفافها بساعة واحدة.. دخلت مع والدتها حجرة النوم لتبديل الملابس فحدثت مفاجأة مؤلمة لم تخطر على بال أحد! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - توفيت عروس عقب زفافها، مساء الأحد، داخل منزل الزوجية، في قرية «سللنت» مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة، يفيد بوفاة عروس بعد انتهاء مراسم ليلة الزفاف في قرية «سللنت» دائرة المركز.

وبالفحص تبين وفاة «سماح. أ. ا»، 17عامًا، طالبة، ومقيمة بقرية «ميت عزون»، بعد انتهاء حفل عرسها، وبعد وصولها منزل الزوجية بساعة واحدة.

وأكد شهود عيان أن مراسم حفل الزفاف تمت في قاعة أفراح بقرية «ميت خيرون» دائرة المركز، وبعدها تم زفاف العروس وزوجها إلى منزلهما في قرية «سللنت»، وعقب دخولها منزل الزوجية توفيت.

وبسؤال العريس «محمود. م. ج»، 28 عامًا، نقاش، في محضر الشرطة أكد أنها أصيبت بألم في الصدر والبطن وإرهاق، نتيجة عدم تناولها لأي طعام طول اليوم، مؤكدًا أنها «كانت سعيدة، وظلت ترقص معي طول الفرح»، حسب قوله.

وأكدت والدتها في محضر الشرطة، أن ابنتها ماتت عقب الزفاف بسكتة قلبية، ولا توجد شبهه جنائية، مشيرة إلى أنها كانت معها أثناء تغيير ملابسها في حجرة النوم، وفوجئت بأنها تمسك قلبها وبطنها وصرخت ووقعت على الأرض، وتوفيت بعد وصولها للمستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، التي استدعت الطب الشرعي، لترشيح الجثة، وبيان أسباب الوفاة.