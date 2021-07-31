انت الان تتابع خبر خبر سار عن الفنانة دلال عبدالعزيز يسعد جميع المصريين لأول مرة منذ 100 يوم في المستشفى .. وإيمي ودنيا سمير يذرفان دموع الفرح (تفاصيل) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعلن مصدر في وزارة الصحة والسكان المصرية عن مستجدات الحالة الصحية للفنانة المصرية الكبيرة دلال عبدالعزيز والتي ترقد في العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة منذ 100 يوم جراء اصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وفي أخبار سارة أوضح المصدر أن الفنانة دلال عبدالعزيز خرجت من العناية المركزة وهي موجودة حالياً داخل إحدى الغرف الخاصة بأحد المستشفيات الحكومية المصرية في مدينة القاهرة والتي تلقى فيها عدد من المشاهير الخدمة الصحية ومن أبرزهم الإعلامي وائل الإبراشي.

وأضاف المصدر لـ"الاتحاد" أن الفنانة دلال عبد العزيز حالتها الصحية مستقرة إلى حد كبير، في الوقت الذي لا يصل إليها اغلب ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي منعا للتأثير على حالتها الصحية.

وفي وقت سابق، علم الاتحاد أن الفنانة دلال عبد العزيز انتقلت منذ أيام قليلة إلى المستشفى الحكومي وذلك بعد عدم تمكن المستشفى الخاص الذي كانت تتلقى فيه الرعاية الصحية من تقدم يذكر في حالتها الصحية.

يُذكر أنه خلال الأيام الماضية انتشرت شائعة حول وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، وأغضبت عائلتها، مما اضطر الإعلامي رامي رضوان، للخروج عبر حسابه الرسمي في “فيسبوك”، ونفي الأخبار موجّهاً رسالة شديدة اللهجة الى مروجي الشائعات