رنا رئيس تتعرض لانتقادات لاذعة بعد زفاف شقيقتها.. وترد بهذه الطريقة (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور من حفل زفاف شقيقة الفنانة الشابة رنا رئيس الذي تم عقده مساء أمس الخميس في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط مجموعة من الأهل والأصدقاء والمقربين لأسرتين العروسين.

كما قامت الفنانة رنا رئيس، بنشر صور خاصة بها من حفل رفاف شقيقتها، ونشرت عددا من الصور التى تجمعهما لها وبوالدتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”.





حيث ظهرت رنا رئيس، خلال الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي وهي برفقة العروسين وترتدي فستانا أبيض منفوش ووضعت القليل من اللمسات الجمالية الرقيقة بالألوان الترابية، وتفاعل العديد من الجمهور مع الصور وأنهالت التعليقات الاذعة التي تنتقد رنا رئيس لأنها ترتدي فستانا أبيض مثل العروس.

لترد رنا رئيس على الفور وتعلق قائلة: “مش كنتوا متضايقين إني لابسة أبيض! أحب أقولكم إن ماما كمان لابسة أبيض”.





جدير بالذكر، أن آخر أعمال رنا رئيس مسلسل “ضل راجل” في رمضان الماضي، بطولة النجوم ياسر جلال، نور، محمود عبد المغني، نرمين الفقي، ورنا رئيس وغيرهم، سيناريو وحوار أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.

وتشارك رنا رئيس خلال الفترة المقبلة في تجسيد دور من خلال مسلسل “الحرامى” مع كل من أحمد داش، بيومي فؤاد، رانيا يوسف، كارولين عزمي، منة عرفة، عبد الرحمن القليوبي، توني ماهر، صلاح عبد الله، محمد مهران، والمسلسل من تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج محمد سلامة.

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