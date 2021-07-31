بعد زواج مرتين.. 10 معلومات عن عريس نيللي كريم (صور)

أعلنت الفنانة نيللي كريم عن استعدادها لتجهيزات حفل زفافها على لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور شقيق اللاعب رامي عاشور، مما أثارت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدرت تريند “جوجل” ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وتسائل العديد من الجمهور عن اهم المعلومات عن عريس نيللي كريم.

10 معلومات عن عريس نيللي كريم

ضمن أمهر لاعبين الإسكواش في العالم.

مصنف من ضمن العشر الأوائل علي اللعبة.

أقام في أمريكا منذ فترة طويلة.

أنشأ أكاديمية إسكواش هناك.

عادة مرة أخرى إلى مصر بعد انتشار كورونا.

شقيقه رامي عاشور بطل العالم العديد من الأكاديميات في الأسكواش في مصر.

حصل على العديد من ورش التمثيل في هوليود.

شارك في عمل فني بمصر وهو مسلسل “حرب أهلية” مع الفنانة يسرا في رمضان الماضي.

تعتبر زيجته من الفنانة نيللي كريم هي الأولى بالنسبة له.

فضل عدم إعلان خطبته منها إلا بعد اقتراب الزفاف.

جدير بالذكر، أن الفنانة نيللى كريم كانت قد أعلنت مؤخرًا انضمامها لأسرة فيلم “كازابلانكا 2” بطولة أمير كرارة، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمى، ومن المقرر أن يتم تصويره في دولة أسبانيا.

فيلم “كازابلانكا” الجزء الأول بطولة أمير كرارة، وغادة عادل، وعمرو عبد الجليل، وإياد نصار، ولبلبة، ومحمود البزاوى، وأحمد داش، وشارك فى بطولته كل من النجم التركى خالد أرجنش، وعدد من ضيوف الشرف منهم نيللى كريم، وبيومى فؤاد، وأحمد فهمى، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى.

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