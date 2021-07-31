انت الان تتابع خبر ياسمين صبري تثير غيرة زوجها السابق بإطلالة غير إعتيادية وبملابس شفافة .. وأبو هشيمة يجن جنونة .. اتفرج (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صورا جديدة لها من اخر اجازة صيفية قضتها.

وظهرت ياسمين صبري بإطلالة مختلفة عن تلك التي تظهر فيهم دائما مرتدية ملابس الرياضية في إحدى المغامرات التي تقوم بها وبدت في قمة عفويتها وسعادتها الى جانب السيارة الرملية في جولة ترفيهية.

ياسمين صبري والتي دائما ما تبهر متابيعيها وجمهورها بأرقى الاطلالات لما يعتاد مشاهدتها بالزي الرياضي كثيرا مثلما فعلت مؤخرا حيث ارتدت بنطالا رياضيا باللون الاسود وتي شيرت باللون الابيض اظهرتها بإطلالة عفوية جميلة.

تواجدت مؤخرا بإيطاليا برفقة زوجها رجل الاعمال المصري أحمد ابو هشيمة لإطلاق المجموعة الجديدة لتشكيلة المجوهرات لصيف 2021 كإحدى سفراء شركة مجوهرات عالمية.

كما غابت هذا العام عن السباق الرمضاني 2021 ولم تظهر بأي عمل من الاعمال الدرامية ، حيث رجح جمهورها بإعتزال التمثيل رغبة من زوجها أحمد ابو هشيمة.

يذكر ان الفنانة المصرية ياسمين صبري ، ممثلة من مواليد عام 1988 تزوجت مطلع عام 2020 وظلت حديث مواقع التواصل الاجتماعي لفترة معينة بسبب زواجها.

تتمتع بجاذبية وجمال عالي في الوسط الفني وقدمت العديد من الادوار الناجحة في الدراما والسينما المصرية.