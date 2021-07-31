انت الان تتابع خبر ظهور صارخ وغير متوقع لـ أبنة الفنانة الإماراتية ’’أحلام’’.. أناقة تفوق الخيال وجمال يكسّر القلوب (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعاد ناشطون عبر مواقع التواصل نشر فيديو لحضة ظهور لولوة ابنة الفنانة أحلام الأنظار فور نشر الأخيرة، فيديو للقاء أجرى مع زوجها مبارك الهاجري، فكانت المفاجأة هي ظهور ابنتهما بشكل واضح أمام الكاميرا.

وعلقت أحلام على ظهور ابنتها لولوة مع والدها قائلة: "ما شاء الله بنتي لولو تشارك أبوها الفوز بالمركز الأول، مبروك الفوز حبيبي مبارك وتستاهل المركز الأول فخورة فيك".

تفاعلمتابعو أحلام بقوة مع ظهور ابنتها لولوة النادر بعد أن كبرت وأصبحت شابة، مشيدين بعفويتها ورقتها خلال الكلام وكيف أنها بدت خجولة قليلاً أمام الكاميرا.