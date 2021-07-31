انت الان تتابع خبر الفنان المصري حسين فهمي يتبادل القبلات بشكل فاضح مع ممثلة لبنانية شهيرة .. اتفرج (صورة صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - اشعلت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك جدلًا واسعًا بعد أن نشرت صورًا من كواليس فيلم "الفارس"، والذي تشارك في بطولته مع النجم حسين فهمي والفنان أحمد زاهر ومجموعة من الفنانين.

وظهرت النجمة اللبنانية، بصحبة الفنان الكبير حسين فهمي وهو يقبّل باميلا الكيك على "خدها"، ضمن أجواء تسودها الرومانسية وعلقت "أفيك لو جراند ".





فيلم "الفارس"، يعد أولى البطولات السينمائية للفنان أحمد زاهر، مع المنتج أيمن يوسف بعد النجاح الذي حققه الاثنان معا من خلال فيلم "زنزانة 7"، والذى عرض في نوفمبر الماضي وحقق نجاحا كبيرا.

" الفارس" من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وبصحبة عدد من نجوم الفن منهم: النجم حسين فهمى، إيمان العاصي، صلاح عبد الله، أحمد صفوت، وابنته ملك أحمد زاهر، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعي أكشن تشويقى.