قبل ليلة الدخلة بساعات.. مقتل عريس بطريقة شنيعة على يد والده بعد قيامه بفعل فاضح ومخزي امام أعين الحاضرين في حفل الزفاف !!

الرياض - روايدا بن عباس - مقتل عريس

2021/07/31 الساعة 04:00 مساءً (محمود الأديب)

في فاجعة أليمة هزّت العراق ، حيث تحوّل حفل زفاف في مدينة الحويجة التابعة لمحافظة كركوك الى مأتم، بعدما قتل والد العريس ابنه عن طريق الخطأ.

وبحسب المعلومات، فقد قُتِل العريس بعدما أطلق والده الرصاص في حفل زفافه، إذ أصابته إحدى الرصاصات عن طريق الخطأ في منطقة الصدر، إضافة إلى إصابة 3 أطفال، كانوا متواجدين في الحفل، بجروح.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الوالد للتحقيق معه ومن ثم إحالته إلى القضاء.