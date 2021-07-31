انت الان تتابع خبر عــاجل .. وفاة فنانة قديرة قبل قليل والحزن يعمم الوطن العربي (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - انتقلت الفنانة القديرة الكويتية انتصار الشراح إلى رحمة الله، بعد صراع مع المرض.

وودعت الساحة الفنية ظهر اليوم الراحلة انتصار الشراح بعد رحلة عطاء أثرت خلالها الساحة الفنية الخليجية والعربية بالعديد من الأعمال الفنية المميزة، ما بين التلفزيون والمسرح والسينما. وفقا لصحيفة القبس الكويتية.

الراحلة الشراح التي طرقت أبواب الساحة الفنية خلال سبعينات القرن الماضي، بدأت التمثيل عام 1980 للمرة الأولى في مسلسل (خرج ولم يعد)، بعدها انضمت إلى المعهد العالي للفنون المسرحية وكان ثاني أعمالها مسرحية (باي باي لندن)، وشاركت بعدها في عشرات الأعمال.

وكانت انتصار الشراح قد عانت خلال الأشهر القليلة الماضية من عارض صحي استدعى نقلها إلى أحد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن لاستكمال علاجها ولكن تدهورت حالتها الصحية بشكل كبير خلال الساعات الماضية قبل أن تسلم الروح إلى بارئها.