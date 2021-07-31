انت الان تتابع خبر اتفرج .. بعد أن كانت مشردة.. نجمة مسلسل ’’الحاج متولي’’ تغادر دار الإيواء (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية حالة تشرد كومبارس مسلسل "عائلة الحاج متولي" تدعى مروة محمد في الشوارع التي شاركت في مسلسل “عائلة الحاج متولي”، إثر تعرضها لحالة نفسية عصيبة، وتبني مؤسسة “معانا لإنقاذ إنسان” لحالتها.

وعلم “القاهرة 24” أن مروة مكثت تحت رعاية المؤسسة لمدة أسبوعين، بعدما تلقت عديدًا من الاستغاثات لها من رواد التواصل الاجتماعي بشأن حالتها ووجدوها في “عشة” بأحد الشوارع.

وتسلمت مروة محمد شقيقتها من المؤسسة منذ يومين بناءً على رغبة مروة بعد اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والتعهد بحسن الرعاية والمتابعة المستمرة لها بعد التسليم، وذلك أيضًا بعد رحلة معاناة واستقرار حالتها النفسية والصحية، وإعادة تأهيلها مرة أخرى ودمجها في المجتمع.



وأشار المصدر إلى أن شقيقتها كانت لديها العديد من المشاكل الأسرية التي منعتها من احتواء شقيقتها من الشوارع، وحينما وجدت الوقت المناسب لتلم الشمل توجهت للمؤسسة كي تستلمها.

وتداول عن قصة حياة الفتاة أن الجمهور لم يتذكرها إلا في مشهد واحد في مسلسل “عائلة الحاج متولي”، حيث لم تجد فرصًا أخرى لتظهر بها بشكل مكثف للجمهور، بالإضافة إلى تعرضها لأزمة نفسية بعد وفاة والدها.