اتفرج أول تعليق لهنادى مهنا بعد تصدرها تريند «جوجل»

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدرت الفنانة هنادى مهنا، خلال الساعات الماضية، تريند مؤشر البحث جوجل.

وفي أول تعليق لها قالت: “التريند و الحاجات دى بتيجى والواحد مش واخد باله؛ وانا لا أعلم لماذا أنا متصدرة مؤشرات البحث على جوجل”.

وتابعت في تصريحاتها: «من الممكن أننى تريند علشان ده أول عيد ميلاد ليا بعد الزواج ويمكن علشان خسيت.. الموضوع لذيذ ومبسوطة».

هنادى مهنا بـ لوك جديد:

وكانت شاركت الفنانة هنادي مهنا متابعيها مجموعة من الصور، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”.

ظهرت بإطلالة كاجوال واعتمدت على تسريحة شعر جديدة باللون الاسود ومكياج ناعم ونظارة شمس، نالت إعجاب متابعيها.

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وتنتظر هنادي مهنا عرض فيلمها الجديد “تماسيح النيل” والذى يشارك فيه عدد كبير من النجوم.