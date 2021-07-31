فيفي عبده تثير الجدل من الساحل الشمالي بسبب ملابسها.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة فيفي عبده، متابعيها وجمهورها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصى بـ موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت الفنانة فيفي عبده،في الصورة وهي ترتدي فستان مكشوف،أثناء قضاء عطلتها الصيفية، في الساحل الشمالي، اثار جدل واسع بين الجمهور.

وعلقت فيفى عبده على الصورة وكتبت : يا صباح الفل من مصر أم الدنيا الساحل الشمالي بحبك اوي”.

وانهالت التعليقات التى تهاجم فيفي عبده، حيث علق متابعون:” هتتوبي امتة, افتكري امما كنتي عيانة”.

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة فيفي عبده، متابعيها وجمهورها بصورة جديد عبر حسابها الشخصى بـ موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت الفنانة فيفي عبده صورة لحفيدتها من حفل التخرج لتشارك جمهورها فرحتها، عبر خاصية ستوري على الانستجرام.

وكتبت فيفي عبده قائلة: “ألف ألف مبروك ياحبيبة قلب تيتا يا أحلى شهد الدسوقي في الدنيا مبروك علي التخرج عقبال ما أشوفك عروسة إن شاء الله”.

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