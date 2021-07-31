صافيناز ورامي دياب يفجران مفاجأة نارية للجمهور حول خطبتهما

عدن - ياسمين عبد العظيم - فجر الفنان رامي دياب، مفاجأة نارية للجمهور، منذ قليل، حول حقيقة ارتباطه بالراقصة صافيناز، وذلك في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وقال رامي دياب في الفيديو أنه لم يخطب الراقصة صافيناز، مشيرًا إلى ان الصور التي تم تداولها وكانت تجمعهما معا، هي من كواليس كليب يجمعهما.

كما ظهرت معه في الفيديو الراقصة صافيناز لتؤكد عدم خطبتها قائلة: «أنا سينجل وفري».

من جانبه أكد دياب أنه كان يقصد الكليب حينما قال: «مش نقول مبروك».

وكانت حالة من الجدل أثارتها الراقصة الأرمينية الشهيرة صافيناز، وذلك بعدما شاركت متابعيها مقطع فيديو قصير أثناء ارتدائها خاتم الخطوبة من داخل حمام السباحة.

ووفقًا لما جاء في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» فقد ظهرت به صافيناز وهى تجلس على حافة حمام السباحة.

وظهر برفقة صافيناز شاب، وعند اقترابه منها أمسك يدها ويضع خاتم لتقوم بالزغاريد تعبيرا عن فرحتها، وتنهال عليها التهاني من جمهورها.

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