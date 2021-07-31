انت الان تتابع خبر نجمة «باب الحارة» أم عصام في سن المراهقة مختلفة تماما.. لن تصدق شكلها والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت الفنانة السورية “صباح الجزائري” جمهورها ومتابعيها بصورة قديمة لها وهي في مرحلة الشباب، وذلك على حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام“.

وتبين من خلالها أنها كانت شابةً جميلةً، وانطلقت على إثر هذا موجة من تعليقات المتابعين الإيجابية.

وبدت ملامح الفنانة صباح الجزائري متشابهة مع الفنانة المصري سعاد حسني خصوصًا في منطقة العينين، بالإضافة إلى الشبه من ناحية تسريحة الشعر والعصبة التي وضعتها على رأسها، فيما علّقت “صباح” قائلةً: “خرجت من الزمن البعيد وحملت معي ألوان الحياة.. خبأتها بداخلي لأقوى على أيامنا هذه كنتُ أنا ولا زالت تلك الصبية..أنا”.

وكان لافتًا تعليق الممثلات السوريات ديما الجندي، نسرين طافش وجومانا مراد، إذ كتبت ديما: “يا روحي أنت يسلمولي ألوانك الله يحميكي”.

وعلّقت نسرين قائلة: “جميلة الجميلات و ست الكل .. طاقة من الموهبة والكاريزما والحب باقية بقاء نور الشمس”. فيما علّقت جومانا: “كنت ولازلت أجمل الجميلات”، كما تغزلت الممثلة اللبنانية كارمن لبس بـ صباح قائلة: “الحلا”.

اعتزالها أدوار البيئة الشامية

ومؤخرا أعلنت النجمة السورية صباح الجزائري، اعتزالها تأدية أدوار البيئة الشامية واكتفاءها منها وعلقت على مشاركتها الأخيرة في مسلسل «الكندوش» بأن العمل كان متعباً خلال التصوير بسبب الحوارات الطويلة والتي أدت لنتيجة وصفتها بالسيئة.



وعن شخصية «أم عصام» في «باب الحارة»، قالت الجزائري في حديث لبرنامج «المختار» الذي يقدمه الإعلامي باسل محرز عبر «المدينة إف إم»: «العمل كان ناجحاً حتى الجزء الثالث، وكان يجب أن يتوقف حينها، حيث أصبح فيما بعد عملاً تجارياً، ومتابعتي فيه كانت؛ بسبب حب الجمهور للشخصية والتزامي بالمشروع».

ولفتت صباح إلى أنها لم تتلق عروضاً للمشاركة بأعمال كوميدية، وتمنت لو أنها شاركت بسلسلة «النجوم» للمخرج هشام شربتجي، كما تمنت لو قدمت لها عروض فوازير، مؤكدة أن الرقص والغناء والتمثيل كانوا الشغف الأكبر منذ الطفولة، وهذا ما جعلها «كسولة» في المدرسة، رغم أنها عاشت طفولة سعيدة، وأكدت أنها تستمتع بكل مراحل عمرها الذي أصبح 64 سنة.

فترة مؤلمة في حياتها

وتحدثت صباح عن فترة مؤلمة في حياتها استمرت لمدة عشر سنوات عانت فيها الكثير، حين تزوجت من السيد رباح التقي، وتم إبعادها عن الفن بشكل كامل ومقصود، دون معرفتها للأسباب، مؤكدة أن القائمين على الدراما لازال بإمكانهم تغييب من أرادوا قائلة: «بكيت كثيراً ودمروني، حتى أعادني الصديق بسام الملا من جديد عبر «الخوالي».

واعتبرت صباح أن «الفن مهنة غدّارة» لذلك منعت أولادها من دراسته، حيث طلبت منهم أن يكملوا تعليمهم الجامعي، ومن ثم الدخول في مجال الفن، وهو ما حصل مع ابنتها «ترف» التي دخلت مجال التمثيل مؤخراً.