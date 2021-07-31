انت الان تتابع خبر لن تصدق مايحدث إذا وضعت خليط الملح والسكر تحت لسانك قبل النوم والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - من المعروف أن السكر والملح لهما العديد من الآثار السلبية على الصحة وذلك فى حالة استهلاكهما بكميات كبيرة.

وعلى عكس الشائع كشف تقرير نشره الموقع الأمريكى “هيلث فوود هاوس”، أن الاستهلاك المعتدل لمزيج من السكر والملح يساعدان فى التغلب على الأرق ولهما العديد من الفوائد الصحية منها زيادة مستويات هرمون السيروتونين المسئول عن الشعور بالسعادة.

وحسب التقرير أن استهلاك الملح والسكر بكميات كبيرة أمر سىء على الصحة العامة، ولكن عندما يتعلق الأمر بالاستهلاك المعتدل فيكون هناك فوائد عديدة منها تعزيز المناعة وعلاج الصداع والتغلب على الأرق.

وذكر التقرير طريقة تحضير خليط من الملح والسكر، وتتضمن المكونات الآتي:





1 ملعقة صغيرة من الملح و5 ملاعق صغيرة من السكر ويتم مزجهما جيدا ويحفظ الخليط فى علبة من الزجاج، وإذا كنت تعانى من الأرق وتبقى مستيقظا لوقت متأخر من الليل، يتم استخدام هذا الخليط قبل الذهاب إلى النوم ويتم وضع كمية بسيطة منه تحت اللسان وترك الخليط يذوب ببطء، فيكون ذلك مكافحا للإجهاد ويساعد فى التغلب على الأرق والنوم بشكل جيد.