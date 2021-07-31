عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا ، إخلاء سبيله من سراي النيابة العامة في الإسكندرية، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه وذلك عقب تحرير محضر ضده بسبب ارتكابه ما يقارب من حوالي 5 مخالفات مرورية بسيارته الفارهة، ولكن تم التحفظ على سيارته ولم يستطع إخراجها حتى الأن.

حيث أوضحت السلطات المحلية في محافظة الإسكندرية، أنّ مطرب المهرجانات حمو بيكا ارتكب ما يقارب من حوالي 5 مخالفات بسبب سيارته وهي: «القيادة بدون ترخيص، وتغيير معالم جوهر السيارة، والوقوف العشوائي، وانتهاء رخصة تشغيل السيارة، وتركيب زجاج ملون فيميه».

أول تعليق من حمو بيكا بعد إخلاء سبيله بكفالة مالية

وقام حمو بيكا، بتوجيه رسالة قصيرة لجمهوره ومتابعيه على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ انستقرام، قائلاً: «طول ما إخواتي وجمهوري معايا هفضل أفرّح الناس».

جدير بالذكر، أن رجال المرور في محافظة الاسكندرية، برئاسة اللواء أمجد أنور، تمكنوا من ضبط سيارة مغني المهرجانات الشهير، حمو بيكا، وذلك أثناء وقوفها في مكان غير مخصص للانتظار بشكل مخالف في أحد شوارع المحافظة.

فقام الرائد شاهر قمرة، من إدارة مرور الاسكندرية، بوضع الكلابشات في سيارة حمو بيكا، فتطور الأمر إلى حدوث مشاجرة بين حمو بيكا والضابط، وتم تحرير محضر على الفور يفيد إثبات مخالفة للسيارة بالاضافة إلى عدد من الملاحظات والمخالفات الأخرى.

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