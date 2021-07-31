وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح بعد صراع مع المرض

عدن - ياسمين عبد العظيم - رحلت عن عالمنا اليوم السبت 31 يوليو 2021، الفنانة الكويتية انتصار الشراح، بعد صراع طويل مع المرض.

أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان، خبر وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

وكتبت مي العيدان عبر تويتر: «انا لله وانا اليه راجعون انتقلت الى رحمة الله تعالى الغاليه انتصار الشراح الى رحمةالله بعد صراع مع المرض بالعاصمه البريطانيه بمستشفى وليستون عزاءنا الى عائلتها ولكل محبينها رحلت بنت شارد بن جمعه من نفس الارض التي رحل منها شارد. . باي باي لندن. . باي باي انتصار».

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