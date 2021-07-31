بعد إعلان زواجها للمرة الثالثة.. من هو عريس نيللي كريم ؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدر اسم الفنانة نيللي كريم، مؤشرات البحث على موقع جوجل العالمي، الساعات الاخيرة، بعد إعلان الفنانة ارتباطها رسميًا وتفاصيل تحضيرها لحفل زفافها.

وأعلنت نيللي كريم، خلال الساعات الماضية، أنها تعيش قصة حب عاطفية الفترة الحالية، معلنة عن كافة تفاصيل تحضيرها للزواج الفترة المقبلة.

وأشارت نيللي كريم، إلى إنها ستقيم حفل الزفاف قريبًا بحضور جميع الأصدقاء والأهل، مشيرة إلى انه سيقتصر على إقامة عقد قران في المنزل وسيكون بعد شهر من الآن.

وبالرغم من تصريحات نيللي كريم عن تأكيد ارتباطها وإقامة حفل الزفاف بعد شهر، إلا أنها لم تفصح عن هوية عريسها حتى الآن، الامر الذي أثار تساؤلات عدة من جانب الجمهور.

وتساءل الجمهور عن هوية عريس نيللي كريم، متسائلًا هل يكون خطيبها السابق رجل الأعمال، عمر إسلام.

وكانت نيللي كريم، قد أعلنت منذ 4 شهور انفصالها عن رجل الأعمال، عمر إسلام، دون الكشف عن أسباب الإنفصال، حيث قالت: “كنت مخطوبة وفسخت الحمد لله .. مفيش حد سعيد 100% ولا تعيس 100% “.

وتعد تلك الزيجة هي الثالثة لنيللي كريم، حيث انها تزوجت مرتين، الأولى في الـ16 من عمرها وأنجبت ابنيها كريم ويوسف، ثم تزوجت من خبير التغذية هاني أبو النجا الذي انفصلت عنه عام 2015، ولديها منه سيليا وكندة.

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