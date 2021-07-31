بـ هوت شورت.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة ومتابعون: عيب على سنك

عدن - ياسمين عبد العظيم - رانيا يوسف

شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها وجمهورها بفيديو جديد، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام.

وظهرت رانيا يوسف في الفيديو وهي ترتدي هوت شورت في إطلالة جريئة أثارت جدل الجمهور.

وعلقت رانيا يوسف على الفيديو وكتبت :” من برشلونة”.

فيما انهالت التعليقات التي تهاجم رانيا يوسف، والتي جاء أبرزها :” قربتي تموتي, عيب على سنك”.

وفي وقت سابق، أثارت الفنانة رانيا يوسف جدل واسع، الساعات الاخيرة، على مواقع التواصل الاجتماعيـ بعد نشرها صورة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام.

وظهرت رانيا يوسف في الصورة وهي ترتدي فستان جريء أثار غضب الجمهور.

وشن الجمهور هجوم ناري على رانيا يوسف بعد الصورة، حيث جاءت أبرز التعليقات :” دا مناسب لسن 10 سنين, نسيتي الهدوم, ال فضحانا في العالم كله”.

وفي وقت سابق، أشعلت الفنانة رانيا يوسف ضجة عارمة، الايام الاخيرة، على مواقع التواصل الاجتماعيـ بعد نشرها صور لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام.

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