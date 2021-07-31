حمو بيكا يثير الجدل ويعترف على الهواء : بشرب خمرة بس (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه المطرب الشعبي حمو بيكا، في إحدى لقاءاته التليفزيونية، وهو يكشف حقيقة تعاطيه المخدرات.

وقال حمو بيكا، خلال لقائه مع برنامج “الوسط الفني” عبر قناة “الحدث اليوم”، إنه يشرب الخمور في المناسبات فقط، مؤكدا انه لا يتعاطى المخدرات مطلقا.

وأضاف حمو بيكا قائلًا :”مفيش حد في مصر مبيشربش ويسكي”.

وأشار حمو بيكا إلى أنه لا يشرب الخمور منذ فترة طويلة بسبب تعب أصابه في معدته، ناصحًا الشباب بالابتعاد عن شرب الخمر.

وفي وقت سابق، أعلن المطرب الشعبي “حمو بيكا”، تراجعه عن افتتاح مطعمه الجديد، بمنطقة الشيخ زايد، وذلك في فيديو له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وقال حمو بيكا في الفيديو ، إنه فوجئ بعدما وقع على عقود الشراء أن من كان يعتقد أنهم أصدقائه، غاضبون من تواجده معهم في نفس المكان ووصل الأمر أن بعضهم تركوا الموقع.

وأعلن حمو بيكا ، تراجعه عن افتتاح مشروعه هناك لأنه لا يريد أن يكون سببا في غضب أي شخص أو وقف حاله.

واشار حمو بيكا، إلى أنه بدأ في مشروع جديد بمفرده في منطقة أخرى، ومعه أشخاص يقفون بجانبه، مطالبًا جمهوره أن ينتظر مشروعه الجديد “ساندويتش بيكا” معلنا عن توزيع هدايا خاصة للأطفال.

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