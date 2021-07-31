شكرا لاهتمامكم بخبر ذكرى ميلاد سعيد صالح.. دخل السجن 3 مرات وهذه قصته مع تعاطي المخدرات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير سعيد صالح، والذي ولد في 31 يوليو 1939، حيث يعد واحداً من أبرز صانعى الكوميديا في مصر، باعماله الفنية التي تركت بصمة في جميع المشاهدين.

وقدم سعيد صالح، مئات الأعمال التي رسمت الابتسامة على وجوه المشاهدين، حيث كانت بدايته الفنية بدور صغير في مسرحية “البيجامة الحمراء”.

ثم انطلق سعيد صالح بعد ذلك في عالم الكوميديا، فقدم العديد من المسرحيات التي حققت نجاحاً كبيراً ، ولعل أبرزها مسرحية (مدرسة المشاغبين) التي ظلت تعرض لمدة 6 سنوات.

ثم قدم سعيد صالح مسرحية (العيال كبرت) مع نفس طاقم العمل، والتي حققت نجاح كبير، ومازالت تعرض حتى الآن.

وفي فترة الثمانينيات، قدم سعيد صالح، عدد من المسرحيات ذات المضمون السياسي والاجتماعي مثل “كعبلون” و “نحن نشكر الظروف” و مسرحية “شُرم بُرم”، و “تيجى نلعبها”.

وعلى جانب الأفلام، قدم سعيد صالح ما يقرب من 500 فيلم، أبرزهم ماقدمه مع صديق عمره النجم عادل إمام، مثل “رجب فوق صفيح ساخن”، “أنا اللي قتلت الحنش”، “سلام يا صاحبى”، “الهلفوت”، “على باب الوزير”، “المشبوه”، “الأزواج الشياطين”، ومسلسل “أحلام الفتى الطائر”، وآخر أعمالهما معا فيلم “زهايمر”.

وفي حوار تليفزيوني له، كشف سعيد صالح، أنه تلقى تهديد بخطف ابنته خلال تواجده فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكد انه كان يهاجم رئيس وزراء إسرائيل آنذاك، في إحدى مسرحياته التي كانت تحتوى على أغنية تهاجم مناحم بيجين رئيس الوزراء .

وخلال مسيرته الفنية، دخل سعيد صالح السجن 3 مرات، الأولى بسبب جملة خارجة عن النص في مسرحيته “لعبة اسمها الفلوس” حيث قال (امي اتجوزت 3 مرات الأول أكلنا المش والتاني علمنا الغش والتالت لا بيهش ولا بينش)، في تلقيح على رؤساء مصر، وحُكم عليه بالسجن 6 اشهر وغرامة خمسين جنيه وذلك عام 1981.

والمرة الثانية، كانت في عام 1991 بتهمة تعاطي مخدر الحشيش، وتم الإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة، ولكن في عام 1996 عاد مرة أخرى للسجن بالتهمة نفسها .

وتوفي الفنان الكبير سعيد صالح في 1 أغسطس عام 2014 بعد صراع مع المرض.

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