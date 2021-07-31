بسنت شوقي تحذر الجمهور من صفحة مزيفة باسمها.. ورسالة نارية للمتسبب فيها

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة بسنت شوقي ،جمهورها ومتابعيها، بمنشور جديد لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”.

وحذرت بسنت شوقي في المنشور، الجمهور من صفحة مزيفة تحمل اسمها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

نشرت شوقي عبر خاصية الاستوري بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة من الحساب المزيف الذي يحمل اسمها ، ووصفته بالفاشل.

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة بسنت شوقي ،جمهورها ومتابعيها، بنشر فيديو جديد لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”.

وظهرت بسنت شوقي في الفيديو برفقة زوجها الفنان محمد فراج، أثناء مشاهدة مباراة النادي الاهلي ونادي الانتاج الحربي.

وظهر محمد فراج في الفيديو وهو في حالة عصبية وتوتر، من جانبها حاولت بسنت شوقي استفزازه، حيث قالت له إن فريق الأهلي يحقق الفوز بمساندة الحكام.

الأمر الذي أغضب محمد فراج، ليرد عليها ويصفها بـ”المجنونة”.

كما شاركت الفنانة بسنت شوقي ،جمهورها ومتابعيها، بنشر صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”.

وظهرت بسنت شوقي في الصورة برفقة زوجها الفنان محمد فراج وهما يحتفالن بعيد الاضحى المبارك.

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